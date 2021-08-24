بالفيديو والصور.. إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من الدوادمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، اليوم الثلاثاء، إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وجاء ذلك ‏نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فيما قال المهندس عبدالله الشمراني، المدير التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، أنه يتم المسح الجيوفيزيائي بتجميع البيانات عن كافة المعادن الموجودة بالمملكة بواسطة طائرة.

وأضاف المهندس عبدالله الشمراني، أن بعد ذلك يتم المسح الجيوفيزيائي بواسطة مجموعة من الجيولوجيين يأخذون عينات من الأرض ومن الصخور المتواجدة وتيم تحليلها في المختبرات، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية" .

وأشار إلى أن الخدمات الموجودة في الدوادمي والدعم من أهل المنطقة والجهات الحكومية ساعد في انطلاق البرنامج منها، وكذلك توسطها لباقي المناطق المحيطة بها، بينما التعدين يعد الزكية الثالثة من ركائز دعم الاقتصاد وتنويعه في المملكة.