شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترب موعد تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية في قطاع المدارس الأهلية والعالمية، والذي يستهدف توفير 28 ألف وظيفة تعليمية للمواطنين والمواطنات خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ حيث سيدخل القرار حيز التطبيق الأسبوع القادم.

ويشير قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الصادر بهذا الشأن إلى أن يطبق التوطين في المدارس الأهلية والعالمية بدءًا من أول سبتمبر 2021، وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة نسب التوطين في الوظائف المستهدفة، وذلك بنسبة 90% لمهن التعليم الأهلي (بنات)، و60% لمهن التعليم الأهلي (بنين)، و80% لمهن التعليم الأهلي العالمي (بنات - وبنين)، ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات.