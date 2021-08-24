شكرا لمتابعة خبر عن المسند: اليوم بدء موسم سهيل وعدد أيامه 53 يوماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة تسميات الدكتور عبدالله المسند أن اليوم يبدأ أول أيام ‎سهيل وينتهي يوم 15 أكتوبر ومدته 53يوما.

وأضاف المسند أن سهيل يرى فجرا جهة الجنوب الشرقي، ويظهر صبيحة يوم 24 أغسطس من كل عام، ثم يأخذ ظهوره بالتقدم يوما بعد يوم، حتى يرتقي وسط السماء منتصف الليل في نهاية ديسمبر لذا أفضل وقت لرؤية نجم سهيل ليالي الشتاء.

وأشار المسند إلى أن الحالة المطرية اليوم تنشط ومن المتوقع أن تتشكل بعض السحب الممطرة فوق أجزاء من مرتفعات ‎جازان ‎عسير ‎الباحة.

وتوقع المسند أن السحب الممطرة ربما تمتد حتى أجزاء من منطقة ‎مكة وجنوبي منطقة ‎المدينة، وربما أجزاء محدودة من ‎نجران ورمال ‎الربع الخالي .