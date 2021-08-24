شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. غرف مجهزة للمشتبه بإصابتهم بكورونا بمدارس جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة التعليم اكتمال جاهزية مدارس المملكة، استعدادا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

وأظهر مقطع فيديو تجهيز غرف مزودة بالأجهزة الطبية داخل مدارس جازان في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، بحسب الإخبارية.

ومن جهتها، أوضحت مديرة تعليم وسط جازان وردة بركات، إنَّ الاستعدادات للعام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات، بدأت على قدم وساق منذ عودة الكادر الإداري إلى المدارس.

وأضافت وردة بركات إن الجهود المبذولة من قبل إدارة تعليم جازان شملت مبادرة لإعداد مراكز للقاح للطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عاما وتلقت نسبة كبيرة منهم اللقاح في هذه المراكز.