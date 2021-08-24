شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..بآذان صاغية وزير النقل يستمع لشكوى مواطن من طريق النماص -بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في محافظة النماص عددًا من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم و تطلعاتهم نحو خدمات النقل.

واستمع وزير النقل والخدمات اللوجستية، لشكوى مواطن مسن من تعثر طريق النماص -بيشة، بمنطقة عسير.

واحتوى الجاسر شكوى المواطن، الذي طلب إنهاء أعمال الطريق، موضحا المعاناة التي يشكلها تعثر الطريق.

ومن جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذا الموضوع يحظي باهتمام كبير، وذلك خلال افتتاح الوزير والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الطريق الرابط بين النماص والمجارة بعد تعثر 25 عامًا.