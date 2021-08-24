شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة أربعينية تضع 3 توائم في مستشفى حراء بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

شهد مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ، ولادة سيدة سعودية تبلغ من العمر43 عاماً حيث أنجبت ثلاثة توائم «ذكرين و أنثى» علماً أن هذا الحمل هو الثاني لها بعد 3 سنوات حيث أسقطت بالحمل الأول.

وأوضحت إستشارية النساء والولادة بمستشفى حراء الدكتورة / صايمة قريشي أن الأم دخلت إلى الطوارئ بحالة ولادة مبكرة بالشهر الثامن ، ووضعت توائمها الثلاثة بعملية قيصريه تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات الحمدلله.

وذكرت إستشارية حديثي الولادة والأطفال بمستشفى حراء الدكتورة/ أمل حسني أن أوزان المواليد ما بين (2.400) كيلو جرام و(2.600) كيلو جرام حيث كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وبفضل الله تحسنت حالتهم ، حيث تم العلاج بواسطة الأوكسجين والتغذية الوريدية بالإضافة إلى التغذية بالحليب ، وتعتبر حالتهم الآن مستقرة بفضل الله ومتوقع خروجهم خلال أسبوع ولله الحمد.

ونصحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمستشفى حراء / أ. سارة خياط أنه يجب البدء بالرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل وفي الحالات الخاصة يتم البدء بالرضاعة متى ما سمح الطبيب المختص بذلك لإحتواء حليب الأم على كميات متوازنة من العناصر الغذائية التي تفيد الطفل والأجسام المضادة التي ستعزز جهاز المناعة لديه.

ومن جهته أوضح المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور / وليد بن عبدالحليم محمد حسين أن المستشفى بفضل من الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة قادر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة وذلك من خلال توفر الأجهزة الطبية الحديثة والطاقم الطبي القادر على التعامل مع مثل هذه الحالات ، وتقدم بالشكر للفريق الطبي المعالج متمنياً للمواليد الخروج وهم في أتم الصحة والعافية بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لهم .