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شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم وادي الفرع يتفقد المدارس ويهنئ منسوبي التعليم بانطلاقة العام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):قام مدير مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع الاستاذ : حامد عليثه الجابري بجولة تفقدية على عدد من مدارس المحافظة تفقد خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكلات الصحية بمدارس المحافظة
كما رحب الجابري بعودة الزملاء منسوبي التعليم و هنأهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد .