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مدير تعليم وادي الفرع يتفقد المدارس ويهنئ منسوبي التعليم بانطلاقة العام الدراسي الجديد

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الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

قام ‏مدير مكتب التعليم بمحافظة ‎وادي الفرع الاستاذ : حامد عليثه الجابري بجولة تفقدية على عدد من مدارس المحافظة تفقد خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكلات الصحية بمدارس المحافظة

كما رحب الجابري بعودة الزملاء منسوبي التعليم و هنأهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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