شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم وادي الفرع يتفقد المدارس ويهنئ منسوبي التعليم بانطلاقة العام الدراسي الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عامر العمري (صدى):

قام ‏مدير مكتب التعليم بمحافظة ‎وادي الفرع الاستاذ : حامد عليثه الجابري بجولة تفقدية على عدد من مدارس المحافظة تفقد خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكلات الصحية بمدارس المحافظة

كما رحب الجابري بعودة الزملاء منسوبي التعليم و هنأهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد .