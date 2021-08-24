شكرا لمتابعة خبر عن إرادة بجدة يوجه رسالته الأسبوعية للمحافظة على الأبناء مع العام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

يواصل مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة توجيه رسائله التوعوية والتثقيفية والتأهيلية للمجتمع التعليمي والأسرة تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وضرورة توجيههم بما يتناسب مع أعمارهم وإستيعاب المتغيرات التقنية والمجتمعية والتكنولوجية وما يصاحبها من الأفكار التي قد لا يحسن الأبناء التعامل معها بالشكل الصحيح ، مع أهمية العمل على إستيعابهم لهذا التحول الوطني الذي يساهم في التنمية المستدامة .

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج التوعوي والتثقيفي والتأهيلي الذي يساهم في المحافظة على سلامة الأبناء من خلال المجتمع الأسرى والتعليمي والمدرسي كمنظومة متكاملة .