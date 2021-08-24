شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية تقدم 3 نصائح للمعلمين للتعامل مع الطفل الخجول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت المستشارة الأسرية، بسمة جمعة، عدة نصائح الواجب على المعلمين اتباعها عند التعامل مع الطفل الخجول.

وقالت إن على المعلم إلا يكلف الطفل الخجول بأدوار كبيرة في الإذاعة المدرسية، وأن يحرص في البداية على تدريبهم على قضاء المهام الصغيرة، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وشددت على أن يحرص المعلم على دمج الطفل الخجول مع الآخرين في الأنشطة خطوة بخطوة، مع عدم تكليف الطفل بعمل يكون فيه بمفرده، وألا يجبر الطفل على عمل معين.

ولفتت إلى أن بعض المعلمين يركزوا فقط على طالب أو طالبين ممن يتمتعون بمهارات اجتماعية عالية، مؤكدًا أن هذا التصرف يعد خطأ، داعية المعلمين للتركيز على الطلبة الخجولة والعمل على دمجهم مع الآخرين.