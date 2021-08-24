تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورؤية متدنية على 6 مناطق.. الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 4 مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، فيما تتكوَّن السحب الرعدية في مواقع أخرى، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، صامطة، صبيا، ضمد» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وكذلك تتأثر منطقتا الباحة «الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة»، ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان، خليص، الطائف، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» بهطول الأمطار الرعدية والرؤية المتدنية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنَّ «البرك» بمنطقة عسير و «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» بمنطقة نجران تشهدان تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.