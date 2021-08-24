الحيزان عن طقس الثلاثاء: طقس حار نهارًا وأمطار على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد الجوية نزيه الحيزان، طقسًا حارًا وسط نهار اليوم الثلاثاء، مع رياح وفرص لهطول أمطار على بعض المناطق.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إنه متوقع طقس حار وسط النهار معتدل على المرتفعات، والرياح معتدلة إلى متوسطة بشكل عام، وتنشط بالظهيرة على الغربية والقصيم وشرق المرتفعات.

وأضاف أن هناك فرص هطول للأمطار على المرتفعات حتى شمال المدينة، وهطولات متفرقة بين منطقة الرياض والشرقية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الشرقية».

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