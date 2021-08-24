الأمير خالد بن سلمان يعلن عن اتفاق مع روسيا لتطوير التعاون العسكري بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبحثا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما وقع اتفاقية بين المملكة وروسيا تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري.

وقال الأمير خالد بن سلمان –عبر حسابه على تويتر-: «التقيت وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين».

وتابع نائب وزير الدفاع «وقّعت اليوم مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين».

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