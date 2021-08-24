الحصيني: بدء المنزلة الأخيرة من الصيف.. أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء هو أول أيام منزلة «الطرفة» من نجم سهيل، ومدتها 13 يومًا، وهو المنزلة السابعة الأخيرة من فصل الصيف.

وأضاف الحصيني، عبر تويتر، أنه مع فجر الثلاثاء يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة «الطرفة» وعدد أيامه 13 يومًا، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف؛ وفيه ويعتدل الجو تدريجيًا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار.

وتابع أن نجم سهيل هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، ويعتبر ظهوره علامة على تصرم أيام الصيف تدريجيًا، ويقدر الفلكيون أن عمر نجم سهيل 27 مليون سنة.

وأشار الحصيني إلى انه مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وفيه يُزرع الخضار مثل نوء النثرة كما تستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري، وتقول العامة «إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة» كناية عن كثرة التمر واللبن.

وأوضح أن نجم سهيل يدل على الجنوب ويسمى سهيل اليماني، وسهيل بداية حساب العرب للطوالع وعددها (28) طالعًا لكل طالع (13) يومًا، عدا الجبهة (14) يوماً.

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