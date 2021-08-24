كيف تختار الحقيبة المدرسية؟.. «الصحة» توجه 5 نصائح

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة خمس نصائح من أجل حقيبة مدرسية سليمة للطلبة، لعدم التأثير السلبي على صحتهم، وتضمنت حجم الحقيبة وتوزيع الوزن بها.

وذكرت الوزارة في فيديو جراف، عبر تويتر، أن النصائح تشمل التالي: التأكد من حجم الحقيبة لا يكون أعلى من الكتف، ولا أسفل من الظهر، اختيار حقيبة ذات حزامين مبطنيين للكتف.

وأكدت ضرورة ألا يزيد وزن الحقيبة على 10% من وزن الطالب مع أخذ الكتب المطلوبة في اليوم الدراسي فقط، واختيار حقيبة بها جيوب متعددة لتوزيع الوزن بشكل أفضل.

وأشارت إلى أنه عند حمل الحقيبة من على الأرض لا يجب إحناء الظهر والأصح هو ثني الركبتين ثم حمل الحقيبة مع الحفاظ على الظهر مستقيمًا.

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