بعد حريق ناقلة الوقود.. عودة الحركة المرورية على طريق مكة - جدة السريع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، الثلاثاء، عودة الحركة المرورية على طريق مكة - جدة السريع، وذلك بعد حريق ناقلة وقود عليه دون وقوع إصابات أو وفيات.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تتم الآن عودة الحركة المرورية على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى وضعها الطبيعي، بعد أن تم رفع جميع المركبات المتضررة ونظافة الموقع مُتمنين السلامة للجميع.

وكان رجال الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، نجحوا في إخماد حريق نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة- مكة السريع.

وأوضح الدفاع المدني، أنَّ الحريق نتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات.

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