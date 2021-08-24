بالفيديو:«مدني مكة» يُباشر حريقًا اندلع بناقلة وقود.. ولا وجود لإصابات أو وفيات

الرياض - محمد عبدالله - باشر رجال الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء الاثنين، السيطرة على حريق متطوّر اندلع بناقلة متخصّصة في نقل المواد البترولية واشتعل الحريق بالشاحنة على طريق مكة- جدة السريع قبل كبرى الحجز باتجاه جدة.

وحسب المعلومات الأولية التي كشفتها مصادر "عاجل" فإنَّ الحريق طال شاحنة أخرى متخصصة في نقل البضائع، ما سبّب ازدحام الطريق وتجمهر العابرين.

ويبذل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق والسيطرة عليه، والحيلولة دون تضرُّر مركبات عابري الطريق، وسط ترقب وانتظار بيان إعلامي من المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

من جانب آخر أكَّد ‏المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقة مكة المكرمة تحويل المركبات على طريق مكة- جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم، بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية.