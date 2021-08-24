اخبار السعوديه

النفط يواصل الصعود وبرنت يتجاوز 69 دولاراً للبرميل

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم النفط يواصل الصعود وبرنت يتجاوز 69 دولاراً للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

النفط يواصل الصعود وبرنت يتجاوز 69 دولاراً للبرميل

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات.

سعر خام برنت

وتجاوز خام “برنت” حاجز 69 دولارًا، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعززة من لقاح “فايزر” لفيروس “”.

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع المزيد من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال، مما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

عقود خام نايمكس

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6% إلى 69.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا