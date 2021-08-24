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هكذا تعامل وزير النقل مع شكوى مواطن بشأن تعثر أحد طرق النماص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

هكذا تعامل وزير النقل مع شكوى مواطن بشأن تعثر أحد طرق النماص

أكد أن هذا الموضوع يحظى بكل الاهتمام

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مع مناشدة أحد المواطنين له بالتدخل لسرعة إنهاء وتأهيل طريق مُتعثر يربط بين النماص وبيشة بمنطقة عسير.

افتتاح طريق النماص ـ المجاردة

وعرض متابعات الخليج 365 المُسن خلال الفيديو الذي عرضته قناة “الإخبارية”، المشكلة على المهندس الجاسر خلال وجوده بالمنطقة لافتتاح طريق “النماص ـ المجاردة”، حيث نوه إلى المعاناة التي يُشكلها تعثر الطريق.

وأبدى وزير النقل استجابته لشكوى متابعات الخليج 365، مؤكداً أن هذا الموضوع يحظى بكل الاهتمام.

 
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