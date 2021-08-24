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شكرا لقرائتكم هكذا تعامل وزير النقل مع شكوى مواطن بشأن تعثر أحد طرق النماص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
هكذا تعامل وزير النقل مع شكوى مواطن بشأن تعثر أحد طرق النماص
أكد أن هذا الموضوع يحظى بكل الاهتمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مع مناشدة أحد المواطنين له بالتدخل لسرعة إنهاء وتأهيل طريق مُتعثر يربط بين النماص وبيشة بمنطقة عسير.
افتتاح طريق النماص ـ المجاردة
وعرض متابعات الخليج 365 المُسن خلال الفيديو الذي عرضته قناة “الإخبارية”، المشكلة على المهندس الجاسر خلال وجوده بالمنطقة لافتتاح طريق “النماص ـ المجاردة”، حيث نوه إلى المعاناة التي يُشكلها تعثر الطريق.
وأبدى وزير النقل استجابته لشكوى متابعات الخليج 365، مؤكداً أن هذا الموضوع يحظى بكل الاهتمام.
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