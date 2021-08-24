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ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة

لا يشترط للاستفادة منها وجود حساب

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق ديوان المظالم خدمة الأسئلة الشائعة عبر منصة معين الرقمية، التي تمكّن الزائر للمنصة من الاطلاع على إجابات أكثر الاستفسارات الواردة من المستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية, وذلك تيسيرًا للزائرين للاستفادة من التغذية الراجعة من استفسارات المستفيدين حيال الخدمات الرقمية التي يقدمها ديوان المظالم.

شروط الخدمة

ويأتي هذا الإطلاق للخدمة التي لا تشترط للاستفادة منها وجود حساب، أو تسجيل دخول في المنصة، كجزء من التحديثات الدائمة والمستمرة للمنصة، بهدف تحقيق الفائدة وتوفير الوقت للمستفيد من منصة معين الرقمية والتي أصبحت نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

وكان ديوان المظالم خلال الأسبوع الماضي قد أعلن عبر تقريره الربع السنوي الرابع للسنة الهجرية المنصرمة أن عدد الصفحات المعروضة عبر منصة معين الرقمية تجاوز السبعة ملايين خلال ثلاثة أشهر، كرقم قياسي جديد تحققه المنصة .

ديوان المظالم يطلق خدمة الأسئلة الشائعة - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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