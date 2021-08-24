، شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع ،

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أطلقت بلدية الشفا الفرعية في الطائف، مبادرة رصد التشوه البصري في نطاق بلدية الشفا الفرعية، بمشاركة متطوعين من منسوبي البلدية خارج وقت الدوام الرسمي؛ بهدف تحسين المشهد الحضاري للمنطقة في الشوارع والأحياء السكنية وإزالة التشوهات البصرية.
وأوضح رئيس بلدية الشفا المهندس إبراهيم بن هيف الحارثي لـ"الخليج 365"، أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في نطاق بلدية الشفا؛ بإشراف ومتابعة من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمنطقة، كما تتيح المبادرة لمنسوبي البلدية كسب ساعات تطوعية؛ وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عمومًا.
وأشار "الحارثي" إلى تواصل فعاليات حملة رصد التشوه البصري على الواجهات الرئيسية؛ لافتًا إلى أن الأيام الماضية شهدت بأمانة الطائف تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:59 AM
أطلقتها بلدية الشفا الفرعية بمشاركة متطوعين من منسوبيها خارج وقت الدوامشاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع
أطلقت بلدية الشفا الفرعية في الطائف، مبادرة رصد التشوه البصري في نطاق بلدية الشفا الفرعية، بمشاركة متطوعين من منسوبي البلدية خارج وقت الدوام الرسمي؛ بهدف تحسين المشهد الحضاري للمنطقة في الشوارع والأحياء السكنية وإزالة التشوهات البصرية.
وأوضح رئيس بلدية الشفا المهندس إبراهيم بن هيف الحارثي لـ"الخليج 365"، أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في نطاق بلدية الشفا؛ بإشراف ومتابعة من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، مضيفًا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية لتسهيل معالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمنطقة، كما تتيح المبادرة لمنسوبي البلدية كسب ساعات تطوعية؛ وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عمومًا.
وأشار "الحارثي" إلى تواصل فعاليات حملة رصد التشوه البصري على الواجهات الرئيسية؛ لافتًا إلى أن الأيام الماضية شهدت بأمانة الطائف تنفيذ برامج تطوعية وتثقيفية وترفيهية متنوعة بمشاركة مئات المتطوعين وبالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع.
، شاهد من الطائف.. حملة تُزيل التشوهات البصرية من الأحياء والشوارع ،
المصدر : الخليج 365
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