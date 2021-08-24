محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:49 AM قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. الكلمات المفتاحية ، تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع ،

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