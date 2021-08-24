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توفي المذيع الأمريكي فيل فالنتاين؛ المناهض للتطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بعد معاناة من مضاعفات إصابته بالفيروس، في ولاية تينسي الأمريكية.
وكان فيل فالنتاين؛ رافضاً الخضوع للتطعيم، لكن تبدّل رأيه بعد تشخيص إصابته، وقال، إنه رفض التطعيم اعتقاداً منه بأنه لن يموت إذا أُصيب.
وحض المذيع الأمريكي البشرية على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، بحسب ما نقلت "البيان" الإماراتية.
وقال شقيقه مارك فالنتاين، إن فيل تحسر بعد تنويمه على أنه لم يكن يوماً من المؤمنين بجدوى اللقاحات.
وفي ولاية فلوريدا، تُغالب "ليزا براندون" دموعها بعدما تُوفي ولداها آرون 35 عاماً، وفري جاغي 41 عاماً بفارق 12 ساعة يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.. وكانا قد أُصيبا بفيروس كوفيد-19، والتهاب رئوي حاد، وهما من رافضي الخضوع للقاحات.
وناشدت "براندون"؛ الأمريكيين، الإقبال على التطعيم لحماية أنفسهم.. وقالت إن ولديها تفاقمت أعراضهما بسرعة شديدة بعد إصابتهما. وعند نقلهما للمستشفى تمّ إدخالهما فوراً إلى وحدة الرعاية المكثّفة، حيث وضعا قيد جهازَي تنفس اصطناعي.
وأضافت، أنها نجت لأنها حرصت على الحصول على اللقاح المضاد للوباء. غير أن رفض التطعيم تسبّب في فقدها آخر مَن بقي من أبنائها على قيد الحياة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:43 AM
"فيل" حض البشرية على ضرورة الحصول على اللقاح.. وأم الشقيقين تغالب دموعها"كورونا" تفتك بمذيع وشقيقين من مناهضي اللقاحات بأمريكا.. الأول تحسر بعد تنويمه
توفي المذيع الأمريكي فيل فالنتاين؛ المناهض للتطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بعد معاناة من مضاعفات إصابته بالفيروس، في ولاية تينسي الأمريكية.
وكان فيل فالنتاين؛ رافضاً الخضوع للتطعيم، لكن تبدّل رأيه بعد تشخيص إصابته، وقال، إنه رفض التطعيم اعتقاداً منه بأنه لن يموت إذا أُصيب.
وحض المذيع الأمريكي البشرية على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، بحسب ما نقلت "البيان" الإماراتية.
وقال شقيقه مارك فالنتاين، إن فيل تحسر بعد تنويمه على أنه لم يكن يوماً من المؤمنين بجدوى اللقاحات.
وفي ولاية فلوريدا، تُغالب "ليزا براندون" دموعها بعدما تُوفي ولداها آرون 35 عاماً، وفري جاغي 41 عاماً بفارق 12 ساعة يومَي 12 و13 أغسطس الجاري.. وكانا قد أُصيبا بفيروس كوفيد-19، والتهاب رئوي حاد، وهما من رافضي الخضوع للقاحات.
وناشدت "براندون"؛ الأمريكيين، الإقبال على التطعيم لحماية أنفسهم.. وقالت إن ولديها تفاقمت أعراضهما بسرعة شديدة بعد إصابتهما. وعند نقلهما للمستشفى تمّ إدخالهما فوراً إلى وحدة الرعاية المكثّفة، حيث وضعا قيد جهازَي تنفس اصطناعي.
وأضافت، أنها نجت لأنها حرصت على الحصول على اللقاح المضاد للوباء. غير أن رفض التطعيم تسبّب في فقدها آخر مَن بقي من أبنائها على قيد الحياة.
، "كورونا" تفتك بمذيع وشقيقين من مناهضي اللقاحات بأمريكا.. الأول تحسر بعد تنويمه ،
المصدر : الخليج 365
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