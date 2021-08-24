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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 09:39 AM
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة السابعة مساءًحالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على نجران.. و"الأرصاد" ينبّه ،
المصدر : الخليج 365
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