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تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

 

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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