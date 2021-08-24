نائب وزير الدفاع السعودي يوقع اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

وقعت المملكة العربية السعودية وروسيا، اتفاقية تهدف لتطوير التعاون العسكري بين البلدين.



وقال قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر، إن المملكة وروسيا وقعتا على اتفاقية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وناقش نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي، تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين ووسائل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.