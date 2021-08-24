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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط

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الدمام - شريف احمد - أدانت دولة الإمارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، فيما شدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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