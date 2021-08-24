شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت دولة الإمارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأشار التحالف إلى استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، فيما شدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.