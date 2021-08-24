الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها اليومين الماضيين.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 217.26 ريال أي ما يعادل نحو “57.94” دولار.

الذهب عيار 21

بينما سجل عيار 22 نحو 199.15 ريال أي ما يعادل نحو “53.11” دولار تقريبا.

وسجل عيار 21 مبلغ 190.10 ريال “50.69” دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 162.94 ريال أي ما يعادل نحو “43.45” دولار تقريبا.

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