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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
وسجل عيار 21 مبلغ 190.10 ريال “50.69” دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 162.94 ريال أي ما يعادل نحو “43.45” دولار تقريبا.
تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب بالمملكة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها اليومين الماضيين.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 217.26 ريال أي ما يعادل نحو “57.94” دولار.
الذهب عيار 21
بينما سجل عيار 22 نحو 199.15 ريال أي ما يعادل نحو “53.11” دولار تقريبا.
وسجل عيار 21 مبلغ 190.10 ريال “50.69” دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 162.94 ريال أي ما يعادل نحو “43.45” دولار تقريبا.
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