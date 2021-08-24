، خبيرة تغذية تنصح بـ 7 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرزها: الماء والشاي والقهوة وخل التفاح

نصحت كريستين غيليسبي آر دي، طبيبة دعم التغذية المعتمدة في شركة Option Care Health، بتناول 7 مشروبات تسهم في إنقاص الوزن.

وقالت "غيليسبي"، رغم عدم وجود مشروب سحري لإنقاص الوزن، إلا أن بعض المشروبات تبقيك في حالة شبع لفترة أطول، وإليك بعض أفضل المشروبات إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

1. الماء: الماء هو أحد أفضل الخيارات لخسارة الوزن، فالماء ليس خالياً من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه يشعرنا أيضاً بالشبع حتى لا نفرط في تناول الطعام.

2. الشاي الأخضر: يحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعزّزان عملية التمثيل الغذائي، وتشير الأبحاث إلى أن مادة الكافيين، قد تساعد على حرق الدهون وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

ووجدت دراسة أن تناول مزيج الشاي الأخضر مع 150 ملليغرام من الكافيين لمدة ثلاثة أشهر كان مرتبطاً بزيادة فقدان الوزن وفقدان الدهون، إضافة إلى انخفاضٍ أكبر في محيط الخصر، مقارنة بمَن شربوا دواءً وهمياً.

3. الشاي الأسود: وهو مثل الشاي الأخضر والشاي الأسود مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، التي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

ووجدت مراجعة أُجريت عام 2018 أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقلل كمية امتصاص الجسم للدهون والسكريات، وبالتالي تقلل من تناول السعرات الحرارية وتدعم فقدان الوزن.

4. الفطر الهندي: هو مشروب ألبان مخمر يحتوي على ما يصل إلى 61 سلالة من البروبيوتيكات الصحية للأمعاء.

5. مخفوق البروتين: ثبت أن مساحيق البروتين، مثل بروتين مصل اللبن وبروتين الصويا وبروتين بياض البيض وبروتين الكازين وبروتين البازلاء تساعد في إنقاص الوزن. ذلك لأن البروتين الموجود في مخفوق البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويستهلك أيضاً مزيداً من الطاقة ليهضمها جسمك، لذلك تحرق مزيداً من السعرات الحرارية.

6. القهوة السوداء: ثبت أن شرب القهوة يقلل من الشهية وتناول السعرات الحرارية على مدار اليوم ولكنه يزيد أيضاً من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

7. خل التفاح: حمض الخليك، المكوّن النشط في خل التفاح، يعزّز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية، وفقاً لغيليسبي.. إضافة إلى ذلك، قد يبطئ من معدل إفراغ الطعام من المعدة، وبالتالي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.