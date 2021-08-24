محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح نشطة توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة مع زخاتٍ من البَرَد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الشرقية). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 08:20 AM مصحوبة برياح نشطة "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة مع زخاتٍ من البَرَد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، نجران، الشرقية). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد": هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البَرَد على مرتفعات 6 مناطق ،

المصدر : الخليج 365

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