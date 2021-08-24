محمد بن مسعود - الدمام - على متن طائرة عسكرية وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان. وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين. 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 08:24 AM على متن طائرة عسكرية القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، طائرة عسكرية مصرية على متنها مسؤولو السفارة المصرية في كابل، وأعضاء الجالية المصرية بأفغانستان. وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والإداري لاستقبال العائدين. الكلمات المفتاحية ، القاهرة تؤكد عودة مسؤولي السفارة المصرية من أفغانستان ،

المصدر : الخليج 365

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