، "السعدي": المتمردون الحوثيون يستخدمون مدينة الحديدة وموانئها قاعدة لإطلاق الزوارق المفخخة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي: "إن استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وإطلاق الزوارق المفخخة المسيّرة وزراعة الألغام البحرية والقرصنة بات يمثل خطراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي واستهدافاً غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي في أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، حسبما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأشار السفير السعدي؛ في بيان له، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الوضع في اليمن، إلى استغلال الميليشيا المدعومة من إيران، اتفاق ستوكهولم لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة الساحلية، لافتاً الانتباه إلى إحباط العشرات من الهجمات المخطط لتنفيذها من قِبل الميليشيات الحوثية بدعمٍ من النظام الإيراني، إضافة إلى فرض القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

وجدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدعوة إلى نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين، وقال عن ذلك أصبح مسألة ضرورية حتى تتمكّن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المنوطة بها.