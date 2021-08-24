شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني: الاحتشام للرجل والمرأة ولا يجوز لأي جهة منع من لم تلبس العباءة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد، على الجدل المثار حول لائحة الذوق العام يتعلق بمسألة الاحتشام، بأن الاحتشام ينطبق على الرجل والمرأة.

وقال الجعيد إن احتشام الرجل أنه لا يلبس ثياب نوم في الأماكن العامة، أما الاحتشام بالنسبة للمرأة فقد يكون في لبس العباءة أو في غيرها.

وأشار إلى أنه يمكن للمرأة أن تلبس لباسًا غير العباءة، ولكنه محتشم، لافتًا إلى أن الاحتشام لم يرد له تعريف في لائحة الذوق العام.

ولفت إلى أن السفيرات نشاهدهن أحيانًا بدون لبس العباءة، ولكن لباسهن محتشم، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أن تمنع المرأة التي لا تلبس العباءة ولكنها ترتدي لباسًا محتشمًا.

وحول ارتداء"الشورت" أوضح الجعيد أن لبس الشورت الخاص بالسباحة غير لائق، أما الشورت العادي المخصص مثلاً للمتنزهات البرية والمخيمات فهذا مقبول -على حد قوله-.