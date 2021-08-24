السعودية | الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

شكرا لقرائتكم الأمير خالد بن سلمان: وقعنا اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء الاثنين عن توقيع اتفاقية بين السعودية وروسيا تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على حسابه في "تويتر": "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

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وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".

لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل الاثنين إلى روسيا في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وسيلتقي الأمير خالد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.