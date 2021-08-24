، رحلات سياحية جوية لنصف ساعة للمرة الأولى بالمملكة.. وهذه قيمة التذكرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكشف عن عصور جيولوجية مثيرة

تُظهر المناظر الطبيعية الفريدة للعلا ثلاث فترات جيولوجية متميزة تعود إلى حوالي ألف مليون عام مضى، وبينما يتمتع علماء الآثار والجيولوجيون بفرصة التحليق فوق العلا كجزء من عملهم لفهم هذا التاريخ وتوثيقه، يمكن لزوار العلا الآن الاستمتاع بتنوع المعالم الأثرية والأهمية العالمية للمناظر الطبيعية بالمحافظة من خلال القيام بأول جولات هليكوبتر ترفيهية بالمملكة.

وقال "دون بوير"، وهو أحد أوائل الجيولوجيين الذين قاموا برحلات جوية بالهليكوبتر قائمة على الأبحاث في العلا، إن الزائرين سوف يمرون بأكثر التجارب إثارة في حياتهم عند رؤية العلا من الجو.

وأوضح "بوير" بناءً على أبحاثه عن تضاريس العلا الجيولوجية: "في حين أن الصخور هي أنواع صخرية شائعة في أغلبها، فإن وجود ثلاثة من المناظر الطبيعية المختلفة تماماً – الصخور العربية لما قبل العصر الكمبري، والحجر الرملي الذي أُضيف طبيعياً فوقها ثم البازلت الأسود الذي تشكل من الانفجارات البركانية - كل ذلك في منطقة واحدة، هو ما يجعل العلا مميزة للغاية".

وأضاف "بوير": "خلقت عوامل التعرية الجوية وتغيرات الرياح والمياه تصريفاً طبيعياً مثل الوادي الذي يخترق العلا والأودية شديدة الانحدار المجاورة. لقد نحتت هذه العناصر قمم التلال وخلقت حوافاً خشنة من البازلت والتشكيلات الصخرية المثيرة للاهتمام، ستجد مجموعة متنوعة من الألوان ذات القوام المختلف من البازلت الأسود إلى الحجر الرملي متعدد الطبقات. إنها رحلة جيولوجية غير عادية تحبس أنفاسك وتكاد تجعلك تبكي من الإثارة والشعور بالرهبة في بعض الأحيان".

وأشار بأنه تم تحديد عشرات الآلاف من المواقع الأثرية في العلا وتم التحقيق عن كثب في القليل منها حتى الآن. الفترة الزمنية التي يغطيها علم الآثار في العلا تقارب ما لا يقل عن 7000 سنة، بما في ذلك فترة دادان وعصر الأنباط.

وأفاد "بوير" بأنه من الواضح أنه كان هناك الكثير مما يحدث حتى في المناطق الصحراوية النائية، وهو ما يقول عنه إنه أمر رائع بالنظر إلى النقص الواضح في الأدلة على وجود مستوطنات قد يكون عاش فيها هؤلاء القدماء.

وواصل "بوير": "المناظر الطبيعية التي نراها اليوم هي إلى حد ما نفس المشهد الذي رآه الأشخاص الموجودين هنا من قبل 7000 عام. متعة الطيران فوق هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية -بدلاً من المواقع التراثية في أوروبا على سبيل المثال- هو عدم وجود فوضى. المساحات شاسعة في العلا، وتجعلك ترى الأشياء في حالتها الأولية وحالة الحفظ جيدة جداً بشكل عام".

وتتوفر رحلات الهليكوبتر بسعر 750 ريال سعودي للشخص الواحد، وتعمل مرتين في اليوم، وتستغرق الرحلة مدة قدرها 30 دقيقة وتغطي سبعة مواقع رئيسة ذات أهمية، بما في ذلك جبل الفيل الضخم أشهر تكوين صخري جيولوجي طبيعي في العلا، والحِجر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والعاصمة الجنوبية للحضارة النبطية، وسكة حديد الحجاز، والأعجوبة الهندسية الحديثة قاعة مرايا، أكبر مبنى من المرايا العاكسة في العالم حيث يتلألأ مثل ألماس في الصحراء.

كما ستشمل الجولة الطيران فوق جبل عكمة (المكتبة المفتوحة) ودادان، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، بالإضافة إلى بلدة العلا القديمة، وهي مدينة من القرون الوسطى تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي.

