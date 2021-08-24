شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل لقاء الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الروسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، أمس الاثنين، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021" الذي انطلق في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع سيرغي شويغو، وناقشا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعي البلدين المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

ووقع سموه مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.