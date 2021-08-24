المرور يتفاعل مع بلاغ عن مركبة مخالفة ويعلن ضبط قائدها

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور المرور - نظام المرور - العقوباتالسعودي مع بلاغ ورده بشأن مركبة مخالفة مؤكدًا ضبط قائدها.

وقال «المرور»، عبر تويتر، ردًا على مقدم البلاغ: نفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه، مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.

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