عاجل | حل أزمة شركات العمرة قريبا

أكد مصدر مطلع لـ «دوت الخليج» أن وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعيد سيلتقي بالمستثمرين في قطاع العمرة قريبا، في لقاء موسع لمناقشة الواقع والتحديات والحلول التطويرية للقطاع وتحديث أنظمته.

وكشفت مصادر عن طرح حلول قريبة لأزمة توقف أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة، على خلفية غرامات كسر التأشيرات المقدرة بنحو ملياري ريال، وستضاف خاصية خدمات جديدة من أجل خلق مسارات للتطوير.

العمرة 2020

- 5.822.942 معتمرا

- 3.848.025 إجمالي المعتمرين من الخارج

2021

20 أغسطس:

وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المدينة المنورة