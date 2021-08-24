وكشفت مصادر عن طرح حلول قريبة لأزمة توقف أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة، على خلفية غرامات كسر التأشيرات المقدرة بنحو ملياري ريال، وستضاف خاصية خدمات جديدة من أجل خلق مسارات للتطوير.
العمرة 2020
- 5.822.942 معتمرا
- 3.848.025 إجمالي المعتمرين من الخارج
2021
20 أغسطس:
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المدينة المنورة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | حل أزمة شركات العمرة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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