سجلت نجران أقل حوادث الحريق التي تعرضت لها وحداتها السكنية بواقع 115 حادث حريق فقط، بحسب تقرير إحصائي صادرا عن المديرية العامة للدفاع المدني لعام 1440 / 1441، تلاها الباحة بـ201 حادث حريق، ثم الحدود الشمالية بـ214 حريقًا. حوادث الحريق بعدد من المناطق الرياض 3525 241 إصابة 34 وفاة الخسائر المالية 1657173 ريالًا مكة المكرمة 4084 610 إصابة 43 وفاة جازان 537 37 إصابة 3 وفيات الخسائر المالية 253300 ريالا تبوك 492 39 إصابة دون وفيات الخسائر المالية 1752535 ريالًا عسير 681 43 إصابة 6 وفيات الخسائر المالية 739533 ريالًا المدينة المنورة 855 40 إصابة 4 وفيات الخسائر المالية 246085 ريالًا الجوف 596 34 إصابة دون وفيات الخسائر المالية 2812020 ريالًا حائل 421 43 إصابة 4 وفيات الخسائر المالية 1875 ريالًا القصيم 823 40 إصابة 4 وفيات الخسائر المالية 2463085 ريالًا



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | مكة المكرمة الأكثر في حوادث الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.