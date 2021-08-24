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عاجل | مكة المكرمة الأكثر في حوادث الحرائق

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سجلت نجران أقل حوادث الحريق التي تعرضت لها وحداتها السكنية بواقع 115 حادث حريق فقط، بحسب تقرير إحصائي صادرا عن المديرية العامة للدفاع المدني لعام 1440 / 1441، تلاها الباحة بـ201 حادث حريق، ثم الحدود الشمالية بـ214 حريقًا.

حوادث الحريق بعدد من المناطق

الرياض

3525

241 إصابة

34 وفاة

الخسائر المالية

1657173 ريالًا

مكة المكرمة

4084

610 إصابة

43 وفاة

جازان

537

37 إصابة

3 وفيات

الخسائر المالية

253300 ريالا

تبوك

492

39 إصابة

دون وفيات

الخسائر المالية

1752535 ريالًا

عسير

681

43 إصابة

6 وفيات

الخسائر المالية

739533 ريالًا

المدينة المنورة

855

40 إصابة

4 وفيات

الخسائر المالية

246085 ريالًا

الجوف

596

34 إصابة

دون وفيات

الخسائر المالية

2812020 ريالًا

حائل

421

43 إصابة

4 وفيات

الخسائر المالية

1875 ريالًا

القصيم

823

40 إصابة

4 وفيات

الخسائر المالية

2463085 ريالًا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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