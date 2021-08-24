عاجل | مكة المكرمة الأكثر في حوادث الحرائق

حوادث الحريق بعدد من المناطق
الرياض
3525
241 إصابة
34 وفاة
الخسائر المالية
1657173 ريالًا
مكة المكرمة
4084
610 إصابة
43 وفاة
جازان
537
37 إصابة
3 وفيات
الخسائر المالية
253300 ريالا
تبوك
492
39 إصابة
دون وفيات
الخسائر المالية
1752535 ريالًا
عسير
681
43 إصابة
6 وفيات
الخسائر المالية
739533 ريالًا
المدينة المنورة
855
40 إصابة
4 وفيات
الخسائر المالية
246085 ريالًا
الجوف
596
34 إصابة
دون وفيات
الخسائر المالية
2812020 ريالًا
حائل
421
43 إصابة
4 وفيات
الخسائر المالية
1875 ريالًا
القصيم
823
40 إصابة
4 وفيات
الخسائر المالية
2463085 ريالًا
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