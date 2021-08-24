شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. برامج تثقيفية بالهجرة النبوية الشريفة لذوات الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، ممثلًا في قسم البرامج والأنشطة، بحلول السنة الهجرية ١٤٤٣ في صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، تحت إشراف مدير القسم النسائي عبير حمد الحمد، واستهدف مستفيدات المركز من ذوات الإعاقه في قاعة الاحتفالات، بهدف تعريف المستفيدات بحلول العام الجديد والهجرة النبوية الشريفة وإدخال الفرح والسرور على قلوبهن.

واستقبلت مشرفتا البرامج والأنشطة ومشرف القسم الاجتماعي، المستفيدات بالأهازيج الإسلامية، ووفقًا للإجراءات الوقائية، وقدمت مشرف البرامج والأنشطه منال الشايب شرحًا توضيحيًا مبسطًا عن معنى السنة الهجرية وسردت قصة الهجرة النبوية الشريفة بلغة مبسطة مفهومة، تناسب إدراك الجميع، كما تخلل البرنامج ركن جبل غار حراء وركن التلوين وركن توزيعات.

وفي الختام.. وعلى أصوات الأهازيج والأناشيد، وزعت خديجة الحيدان وجبة خفيفة على المستفيدات، في جو مليء بالسعادة والبهجة.