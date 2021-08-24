شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الضمان» و«إتقان» لتأهيل المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من أجل طموح أمثل نحو تدريب أفضل، عقد تمكين الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية بالدمام، صباح الثلاثاء الماضي، شراكة مجتمعية مع المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة «إتقان»، وذلك في مقر المكتب بمدينة الدمام.

وحضر المناسبة مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي بالدمام سعيد بن عبدالله القحطاني، وفريق «التمكين» ومشرفه بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن السلطان، وفريق «المعهد» ومديره الإداري جميل عبدالله، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي وأهداف التمكين في تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان وأبنائهم، ليكونوا أداة فاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والإسهام في تنمية المجتمع السعودي.

وأشاد مدير عام مكتب الضمان بالمعهد وما يقدمه للشباب من مرحلة التدريب في مجال التفتيش والفحص الفني، حتى الخروج لسوق العمل، ما يُعد نموذجًا مشرفًا في قطاع التدريب.