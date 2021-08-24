شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الفيصلية» يدشن «سقيا الماء» الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بالأحساء، مشروعه الجديد تحت عنوان «سقيا الماء»، خلال لقاء ضم عددًا من الناشطين الاجتماعيين وإدارة ومنسوبي الفيصلية.

وقال رئيس المجلس الإشرافي للفيصلية م. يوسف الرفيعي، إن هذا المشروع يأتي ضمن الخدمات الاجتماعية التي حث عليها الإسلام، كما يلبي رغبة أعداد من الراغبين في بذل الماء وتوزيعه.

وأعرب راعي اللقاء رضا ابن الشيخ حسن بوخمسين، عن سروره بإطلاق هذا المشروع، وأوضح أن هذا النشاط من العادات المنتشرة في العالم الإسلامي، وهو من أعظم الأعمال الخيرية التي ينال فاعلها الكثير من الثواب والأجر، ما يتحقق معه المزيد من التكافل الاجتماعي.

وأعرب مدير مركز صحي اليحيى بدر المهيني عند تسلمه لأول ثلاجة، عن بالغ سروره بوجود ما يخدم المرضى والمراجعين، ما يُعزز الشراكة المجتمعية بين مركز بر الفيصلية وصحي اليحيى، مقدمًا شكره للمتبرعين ولإدارة الفيصلية.

وبدوره، أشاد المتبرع بأول ثلاث ثلاجات للمشروع، بدور مركز الفيصلية في احتضان المبادرات التي تخدم المجتمع، مقدمًا شكره لجميع العاملين من إدارة ومتطوعين على دورهم في خدمة أبناء هذا الوطن.

وأكد مدير الفيصلية فيصل الحرز، استعداد المركز لاستقبال الإسهامات النقدية من أموال موقوفة على سقيا الماء، أو العينية من عبوات ماء أو ثلاجات، وسيتم توزيعها على عدد من الأماكن الخدمية العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تعزيزًا لدور جمعية البر بالأحساء في تحسين جودة الحياة، وتقديم الخدمات التي تؤكد مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي والإسلامي.