شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. «التأهيل الشامل» يشارك في عالمي العمل الإنساني بـ«ساعة مشي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2021، نفذ مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام بإدارة محمد الزهراني برنامج «ساعة مشي» بمشاركة 30 متطوعا وعدد من مستفيدي المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في الخامسة عصر يوم السبت الماضي، وقطع المشاركون مسافة 2.5 كم وهي المسافة المستهدفة في البرنامج، وكانت نقطة التجمع والانطلاق هي مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام والتنفيذ في متنزه أرامكو البيئي بعنوان «السباق من أجل الإنسانية».

واختار المركز النشاط البدني للمشاركة في هذا اليوم لضمان دمج مستفيديه من الأشخاص ذوي الإعاقة بكل يسر وسهولة، من خلال إشراك عدد من المتطوعين لمساعدتهم في هذا اليوم الذي تتجلى فيه معاني الإنسانية ويتزود فيه الإنسان بحب العطاء والبذل، وقد حددت الأمم المتحدة عددا من أوجه النشاط التي يمكن ممارستها لمعظم أفراد المجتمع، كالركض أو السباحة أو ركوب الخيل أو المشي أو غيرها ، وتسجيل 100 دقيقة من ذلك النشاط لتكون وسيلة للتعبير عن أهمية العمل للمحافظة على المستوى المناخي دون تدهور.

بدأ البرنامج بكلمة مدير المركز، التي شكر فيها المتطوعين على تلبية الدعوة، مثمنا مشاركتهم أملا في تحقيق أهدافهم من هذه المشاركة ببعديها الاجتماعي والإنساني، وكذلك البدني والرياضي، بما يحملانه من فوائد على النفس والجسم في آن واحد، وأعطى إشارة البدء داعيا للجميع بالتوفيق، وشاكرا القائمين على تنظيم هذا البرنامج الجميل من جميع الأقسام، وخص وحدة العلاقات العامة والإعلام والبرامج والأنشطة محمد المياد وقسم الخدمات الاجتماعية محمد الجارودي.

واختتمت الفعالية باستقراء لرأي عدد من المتطوعين الذين أبدوا سعادتهم وشكرهم لمنحهم هذه الفرصة التي أتاحت لهم مشاركة إخوانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الفعالية.