شكرا لقرائتكم خبر عن «الحماية الأسرية» تدعم إبداع الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت مدير وحدة الحماية الأسرية بالأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمل بنت عبدالعزيز المسلم، بالأنشطة والبرامج المقدمة بالوحدة خصوصًا للأطفال، إذ تسهم في تخفيف الضغوط النفسية وتفريغ الطاقات لديهم.

وقالت منفذتا نشاط «رسم وتلوين» زهور العلي ومنال العيسى: إن تفاصيل النشاط الذي هيأ للأطفال فرصة للتعبير عما يجول بخواطرهم، ويساعدهم على الإبداع من خلال استخدام الألوان والمعجون، وعمل أشكال من الفواكه والحيوانات، ما يساعدهم في تقوية عضلات أصابعهم والشعور بالسعادة، واختيار ألوان ذات بهجة تنعكس إيجابيًا على نفسياتهم، ما يسهم في شغل أوقاتهم واكتسابهم مهارة الرسم الحر.