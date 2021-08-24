شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون مستفيد من «الدعوة والإرشاد» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، ثمرات نشاطها بعد انتهاء عام ١٤٤٢هـ، واحتوت هذه الثمرات: اهتداء ٣٥ مسلما جديدا، وتوزيع ٦٩٣٠ مادة دعوية، وتنفيذ ١٩٠٣ برامج دعوية، و١٣٨٢٦ برنامجا دعويا إلكترونيا، وتوزيع ١٢٠ حقيبة شتاء، وإقامة ١٨٠١ محاضرة ودرس، و٧٣ طلعة للمصلى المتنقل، و٥٤٥ ساعة تطوعية و١٤٧٠ زيارة دعوية، بالإضافة إلى برامج مجتمعية أخرى لجميع فئات المجتمع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية م. حسين القحطاني، أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية المختلفة خلال عام ١٤٤٢هـ بلغ بحمد الله وتوفيقه أكثر من مليونين ونصف المليون مستفيد، رغم ظروف جائحة كورونا، ودعا التجار ورجال الأعمال والمحسنين إلى المشاركة في دعم هذا الصرح الدعوي الكبير، من خلال إسهامهم في مشروع الصدقة الجارية أو الاستقطاع الشهري، أو تبني ورعاية البرامج المختلفة من خلال زيارتهم لمتجر الدعم الإلكتروني https://dawahrtsupport.com، أو التواصل عبر خدمة الواتساب 0558199011.