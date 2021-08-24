شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مهلة «مؤشر الانقطاع» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، معاملة الطلبة حسب فئات التحصين، مبينة أنه سيسمح لمن تلقى الجرعتين تسجيل مقرراته والدراسة حضوريا، بينما يتاح لمن تلقى جرعة واحدة التسجيل دون الحضور لمقرات الجامعة، ويتولى متابعة تعليمه عن بعد إلى موعد أقصاه ٢ صفر ١٤٤٣هـ، قبل أن يدخل له مؤشر الاعتذار ويلغى تسجيله.

وأوضحت أنه سيمنع من لم يتلق أي جرعة من تسجيل المقررات إلى موعد أقصاه ٢٥ محرم ١٤٤٣هـ، قبل إدراج مؤشر الانقطاع ما لم يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة، وفي حال تلقى الجرعة الأولى قبل انتهاء المهلة فإنه يتمكن من تسجيل مقرراته ويستمر في الدراسة عن بعد حتى تلقي الجرعة الثانية في موعد أقصاه ١٦ صفر ١٤٤٣هـ.

وكانت اللجنة العليا المعنية بوضع جميع الخطط والتدابير اللازمة لضمان العودة الآمنة للدراسة حضوريا بالجامعة، عقدت اجتماعا برئاسة رئيس الجامعة المكلف د. غازي العتيبي، وحضور وكيل الجامعة د. صالح الراشد، وبقية الأعضاء من العمداء ومديري العموم؛ وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات في الاجتماعات السابقة، والحث على استكمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع القادم للعام الجامعي القادم، بما يضمن سلامتهم وسير الحركة التعليمية على أكمل وجه.

وناقشت اللجنة جهود الجامعة في استكمال التحصين الكامل لمنسوبيها، والترتيبات المتعلقة بإلزامية حصول جميع الطلبة ومنسوبي الجامعة على كامل جرعات لقاح كورونا كشرط أساسي للدخول إلى المرافق التعليمية، وفق ما قضى به القرار السامي الصادر مؤخرا، وذلك على مستوى جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أنه لن يتمكن من الدخول إلى مقرات الجامعة أو قاعات الدراسة سوى من استكمل الحصول على الجرعتين، ومتابعة هذا الشأن عبر نظام إلكتروني يعنى بإصدار التقارير الخاصة بنسب تحصين منسوبي الجامعة بتعاون مستمر مع مركز لقاحات كورونا التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بالجامعة.