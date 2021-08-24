شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم بمركز لقاحات تعليم الجبيل بلا مواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد اليوم الأول لافتتاح مركز لقاحات كورونا في مدرسة تبوك الابتدائية لمنسوبي ⁧‫تعليم الجبيل، إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مقدما 854 جرعة.

وأوضح مدير شبكة الجبيل الصحية د. سعود المطرفي، أن المركز خصص لجميع منسوبي التعليم وطلاب وطالبات محافظة الجبيل دون مواعيد، فقط الحضور والتسجيل بالهوية الوطنية، تسهيلا لأبنائنا وبناتنا من الطلبة.

وأكد مدير تعليم الجبيل معمر الزهراني، أن المركز تم تأمينه بالجرعات الكافية، ويتم الإمداد بجرعات إضافية بشكل مستمر، مبينا أن الشراكة بين وزارتي الصحة والتعليم على مستوى عال من التنسيق منذ بداية الجائحة؛ لضمان عودة آمنة للمدارس، وكلنا فريق واحد لخدمة الوطن.

يذكر أن المركز يستقبل المستفيدين من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.