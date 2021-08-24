شكرا لقرائتكم خبر عن 360 حالة «كوفيد 19» مؤكدة.. وانخفاض «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية -بإذن الله- ومقاومة متحوّرات الفيروس.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة وتعافي 741 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4487 حالة منها 1127 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 542354 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 529377 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8490 حالة «يرحمهم الله جميعا». فيما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».