شكرا لقرائتكم خبر عن 134 ألف مستلزم وقائي لـ965 مدرسة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ عدد من مدارس المنطقة الشرقية بتوجيه رسائل إلى أولياء الأمور تشير إلى ضرورة توجه الطالب أو الطالبة للمدرسة اليوم الثلاثاء وذلك لاستلام الكتب الدراسية.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن سلسلة من الإجراءات والشراكات المجتمعية التي اتخذتها إدارة تعليم المنطقة لضمان عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقا لتوجيهات وزارة التعليم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المخصصات الصحية والوقائية للمدارس، ومنها تأمين 134.463 مستلزما لـ 965 مدرسة بمدن ومحافظات الشرقية تنوعت ما بين عبوات معقمات خاصة بالأيدي والأسطح، كذلك صابون لغسيل اليدين ومناديل ورقية إضافة لأجهزة قياس الحرارة.

وأشار الباحص، إلى فتح مسار خاص للطلاب والطالبات لتلقي اللقاح وبدون مواعيد مسبقة في مركز لقاحات الظهران والذي يمتد طيلة ساعات عمل المركز، إلى جانب تدشين مركز للقاحات محافظة الجبيل فضلا عن المراكز السابقة التي ما زالت تواصل إعطاء اللقاحات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم.

وأوضح الباحص عن جدولة تعليم المنطقة لخارطة واسعة من البرامج الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة، لضمان العودة الآمنة لمنسوبي التعليم ورفع سقف التوعية والتثقيف بينهم تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، وصولا إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات المتعلقة بكورونا.