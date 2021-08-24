شكرا لقرائتكم خبر عن بهوية جديدة.. جامعة حفر الباطن تطلق بوابتها الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة حفر الباطن د. صالح بن مفلح آل صقر، أمس الأول، البوابة الإلكترونية لجامعة حفر الباطن بهويتها الجديدة.

وتقدم البوابة الجديدة معلومات متكاملة عن جامعة حفر الباطن، كما تتضمن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بجودة عالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والمستفيدين والإعلاميين والزائرين، بأسلوب تفاعلي وتقنيات متطورة.

وبين عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد السويكت أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة تمكن جميع منسوبي الجامعة والمستفيدين من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة، والوصول إلى جميع المعلومات والبرامج والفعاليات المقدمة بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أنه قد تم رفع استيعاب الموقع إلى ما يقارب 600 ألف زائر لحظي، كما تمت إضافة ما يقارب 106 خدمات إلكترونية جديدة ومتنوعة لخدمة جميع الفئات المستفيدة من الموقع ومن أبرزها، خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والتي تتضمن خدمات إضافة المحتوى الخاص بعضو هيئة التدريس، والربط بالأنظمة التعليمية مثل البلاك بورد، ونظام القبول والتسجيل، والاستعلام عن رصيد الإجازات، وتقديم الإجازات وغيرها من الخدمات. يقدم الموقع خدمات إلكترونية متطورة للمكتبات والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية ومساندة البحث العلمي من خلال إتاحة مصادر المعلومات، حيث يمكن للمستفيد من خلال البوابة الإلكترونية استعراض مجموعات المكتبة والبحث في فهرس المكتبة والمصادر الإلكترونية والمستودع الرقمي، وإجراء خدمات الحجز والإعارة إلكترونيا. أيضا، يتضمن الموقع تقديم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات والتي تمكن الطالب من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه من خدمات خلال مسيرته الدراسية.

يعد مشروع تطوير الموقع الإلكتروني أحد المشاريع التنموية التي أعلنت عنها جامعة حفر الباطن مؤخرا، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وبدقة عالية وتوفير بيئة تعليمية تسهم في التحصيل العلمي المميز الذي تنشده الجامعة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات منسوبيها للاستفادة من خدماتها بما يواكب عصر الحوكمة والثورة المعلوماتية وبما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.