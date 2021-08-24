شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة تضبط 105 مخالفات بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1413 جولة رقابية، نتج عنها ضبط 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.